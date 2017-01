El presidente del Bayern de Múnich exige a los jugadores extranjeros que hablen alemán en el vestuario "o pagarán una multa"

"Hablar sólo inglés, francés o portugués no es un buen síntoma. Si los extranjeros no aprenden el alemán, deberán pagar una multa", sentencia Uli Hoeness. El presidente del Bayern de Múnich lo tiene claro: "En el vestuario hay que volver a hablar alemán".

Uli Hoeness, presidente del Bayern de Múnich, ha declarado al diario Bild que utilizar un mismo idioma entre los jugadores de un mismo es clave: “En el vestuario hay que volver a hablar alemán; el idioma une, ya que de lo contrario se crean pequeños grupos. Si alguien no quiere participar en una conversación es algo negativo”.

De hecho, anunció multas para quienes no cumplan esta 'norma': “Hablar sólo inglés, francés o portugués no es un buen síntoma. Si los extranjeros no aprenden el alemán, deberán pagar una multa”, sentenció el presidente del Bayern de Múnich.