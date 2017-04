La policía detiene al entrenador del Eldense por el supuesto amaño ante el Barcelona B

El entrenador del Eldense ha sido detenido por la Policía acusado de un delito de corrupción entre particulares. Así lo adelanta el diario 'El Mundo', que cita a fuentes policiales.

La detención se produce después de que se haya destapado un posible amaño en el partido del fin de semana entre el Barcelona B y el Eldense que finalizó con un sospechoso 12-0.

Cheikh, jugador del Eldense, fue el que adelantó el supuesto amaño del partido, qye desde este lunes está investigando LaLiga.

"Sé quiénes son pero no lo puedo decir todavía” afirmó el jugador. A un jugador le dijeron: Este partido está vendido. ¿Quieres jugar? A mí ni me lo preguntaron porque sabrían la respuesta, salté de la alineación. Media hora del partido estaba en el once titular. Luego no", confesó Cheikh.

"Cuando acabó el partido subí al autobús y me dijeron: que sepas que hay jugadores ahí abajo (en el vestuario) que han vendido el partido y entonces es cuando bajé el vestuario y lié la marimorena. Casi hubo agresiones", relató Cheikh.