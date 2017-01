Pogba: "Griezmann se sintió frustrado en su primer año en el Atlético"

Paul Pogba es uno de los mejores amigos con los que cuenta Antoine Griezmann en la selección de Francia. El jugador del Manchester United se alegra de que el 7 esté nominado al The Best y afirma que "es de los tipos más divertidos" con los que ha coincidido.

Antoine Griezmann ha sido uno de los grandes nombres de 2016. El galo lideró al Atlético y a Francia en las competiciones jugadas, lo que le ha valido un tercer puesto en el Balón de Oro y estar entre los candidatos al premio The Best. Paul Pogba, compañero en la selección 'bleu' y también amigo del rojiblanco, ha confirmado en una entrevista al sitio web de la FIFA que el 7 no siempre ha visto todo de color de rosa en su etapa en el Manzanares.

"Me siento muy orgulloso de él. Sé por lo que ha pasado. Cuando llegó al Atlético me decía que estaba frustrado, que era muy duro no jugar con el equipo. Apenas contaba con minutos. Pero siguió trabajando sin descanso y ahora es uno de los tres nominados al The Best. Me alegro mucho por él y por el que a un jugador francés le vaya bien todo", afirmó Pogba.

El jugador del Manchester United cree que la mejoría de Griezmann se basa en la "definición": "Antes no era un artillero pero ahora marca muchos goles. Es muy listo y juega con el cuerpo a pesar de su escasa corpulencia y estatura. Tiene mucha velocidad y marca goles".

Además, Pogba desvela cómo es Antoine en el vestuario: "Es de los tipos más divertidos que he conocido y con los que he jugado. Siempre se divierte entrenando y trabaja muchísimo".