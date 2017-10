Pochettino: "Es posible que Harry Kane puede jugar, pero es importante tomar la decisión correcta"

EL DELANTERO ENTRA EN LA CONVOCATORIA DEL TOTTENHAM

El técnico del Tottenham ha confirmado que Harry Kane está recuperado aunque no adelantó si será o no titular ante el Real Madrid. "Está en la convocatoria y puede que juegue mañana, pero todavía tenemos un día más para ver cómo está. No quiero decir que la decisión sea 100% segura", explicó Pochettino.