Pochettino: "Kane está fuera del mercado"

El interés del Real Madrid en Harry Kane parece aumentar con el paso de los días, pero el entrenador del Tottenham tiene claro que su jugador clave no está en venta. Pochettino asegura que estos rumores son "hablar por hablar".

Kane puede ser uno de los nombres del verano en el Real Madrid. El delantero inglés despierta el interés del conjunto blanco, algo que no le hace gracia a su actual entrenador, Mauricio Pochettino.

El argentino afirma tajante que Kane "no tiene precio" y explica las razones por las que cree que no saldrá: "Podemos hablar de muchas cosas, pero al final es hablar por hablar porque no se le puede poner precio".

Por último, dejó una frase certera y que parece alejar a todos aquellos que pretenden a Kane: "Es imposible poner un precio. Está fuera del mercado".