Pochettino: "¿Entrenar al Barça? Antes me vuelvo a mi granja de Argentina"

El entrenador del Tottenham , Mauricio Pochettino , aseguró en rueda de prensa que se sigue sintiendo muy ligado al Espanyol y que por ello, nunca entrenaría al Barcelona . El técnico argentino no fue tan tajante al ser preguntado por los rumores que le sitúan en el banquillo del Real Madrid y aseguró que "en el fútbol nunca se sabe".

Mauricio Pochettino concedió una rueda de prensa que no dejó indiferente a nadie. El técnico de mojó y negó cualquier posibilidad de entrenar en el futuro al Barcelona: "Nunca voy a ser entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. Yo he crecido en Newell's Old Boys y nunca entrenaré a Rosario Central. Es mi decisión. Prefiero trabajar en mi granja de Argentina que ir a entrenar a ciertos lugares", aseguró el argentino.

Pochettino también fue preguntado por los rumores que le sitúan como sustituto de Zinedine Zidane en el banquillo del Real Madrid: "En el fútbol nunca se sabe. Hay muchos rumores. Mañana Daniel Levy puede tener una mala noche y decidir 'oh, voy a echar a Mauricio', entonces yo quedaría como un estúpido diciendo que no voy a trabajar en uno u otro lugar", bromeó el técnico del Tottenham.

El técnico aseguró que no le preocupa la cantidad de dinero que los demás clubes de la Premier están gastando en fichajes y aseguró su compromiso con el club londinense "No puedes estar mirando a los que tienes al lado. Tienes que creer en tu manera de hacer las cosas para crear tu filosofía y tu proyecto. Sí, somos conscientes, pero no podemos imitar lo que otros equipos están haciendo ahora. El Tottenham es un club enorme. Yo trabajo aquí como si tuviera que estar toda mi vida aunque al final nunca sabes lo que va a pasar. Soy realista".