Pirès: "Creo que lo mejor para Mbappé es que se quede en Mónaco al menos dos temporadas"

El exfutbolista francés Robert Pirès ha recomendado a Kylian Mbappé, delantero francés de 18 años del Mónaco que está acaparando titulares recientemente en relación a su salida a un gran club este próximo mercado de verano, que permanezca "al menos dos temporadas" en el club monegasco y busque "estabilidad".

"Creo que lo mejor para Mbappé, si puedo darle algún consejo, es que se quede en Mónaco al menos dos temporadas, ya que es joven y necesita jugar", afirmó Pirès en una entrevista a 'Sky Sports'.

El exjugador de Arsenal y Villarreal, entre otros, es consciente de los numerosos rumores que han colocado al joven atacante, pero asegura que dada su corta edad "no es necesario" que aún dé el salto porque la enorme exigencia de estos clubes puede ser contraproducente para su progresión.

"No necesitas ir a un, por decir uno, Real Madrid, que es uno de los mejores clubes del mundo, pero donde hay una enorme presión. Quizás lo que necesita es quedarse en el Mónaco y mantener estabilidad. Es joven y cuando eres joven necesitas jugar y estar en Mónaco es perfecto para él", reflexionó.

Además, le comparó con Thierry Henry, con el que pasó muchos años en las filas del Arsenal.

"Es muy, muy bueno. Por supuesto, puedes compararles, pero no me gusta porque Thierry Henry era Thierry Henry. Mbappé piensa igual que Henry, son muy parecidos, buena calidad y finalización, rápido e inteligente en el campo", deliberó.

Por otro lado, Pirès opinó acerca de otro joven compatriota, Paul Pogba, y avaló a su entrenador en el Manchester United, José Mourinho, como el adecuado para sacar lo mejor de él como futbolista.

"Tuvo mucha presión porque la gente hablaba sobre su precio, pero no hay que olvidar que Pogba es joven y en Francia decimos que necesita tiempo para adaptarse. Creo que la 'Premier League' es muy difícil, no solo por su juego, si no todas las mañanas en cada entrenamiento", corroboró.

El Manchester United pagó 120 millones de euros el pasado verano a la Juventus de Turín para hacerse con los servicios del mediocentro y el campeón del mundo en 1998 argumenta que el "tiempo de adaptación" es importante "no solo para Pogba si no para otros jugadores", evitando la comparación entre las ligas de diferentes países de Europa.

"Conozco a Paul, tengo confianza en él y creo que el United es una buena elección para él y trabajando con Mourinho puedes aprender mucho. La primera temporada es muy difícil, es una transición para él de jugar en Italia y todo es diferente. No puedes comparar Francia, Italia, España, Alemania o Inglaterra, no son lo mismo", sentenció.