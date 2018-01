Pelea entre James Rodríguez y Rudy en el entramiento del Bayern de Múnich

Momento tenso el que se vivió en el entrenamiento del Bayern de Múnich. James Rodríguez realizó una dura entrada sobre Rudy, su compañero de equipo, algo que le recriminó de tal manera que ambos casi llegan a las manos.

Altercation in training today between James Rodriguez and Sebastian Rudy following a challenge. Jupp Heynckes and the players quickly intervened, Rudy and James shook hands afterwards [Bild] pic.twitter.com/2teuyIpEJp