"He pasado las peores semanas de mi vida": José Enrique desvela que está recuperándose tras ser operado de un tumor cerebral

José Enrique, exfutbolista conocido por su paso por equipos como Liverpool, Celta o Villarreal, está inmerso en un proceso de recuperación tras ser operado de "un raro tumor cerebral".

Esto lo ha desvelado el propio José Enrique, que, a través de sus redes sociales, ha confesado que "ha pasado las semanas más difíciles" de su vida. Explica el exlateral que "recibió noticias de tener un raro tumor cerebral" y tuvo que someterse a una operación para eliminarlo.

"Ahora estoy recuperándome y muy agradecido. La vida es demasiado preciosa", concluye su mensaje. El Liverpool y el Zaragoza han mandado mensajes de ánimo al que fuera su jugador a través de sus redes sociales.

Wishing you a full and speedy recovery, Jose. Our thoughts are with you and your family. #YNWA https://t.co/HChIdaujFR