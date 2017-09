El padre de Agüero culpa al taxista del accidente: "Iba a mucha velocidad"

El padre de Sergio Agüero, Leonel Del Castillo, dijo que su hijo le contó que el chófer del taxi en el que viajaba iba "a mucha velocidad" y que incluso le pidió que fuera más despacio minutos antes de colisionar contra un poste en Amsterdam.

"La sacó bastante barata porque el taxista iba a mucha velocidad. Le pidió al taxista que disminuyera la velocidad y el chófer solo le contestó: 'ok'", precisó Del Castillo en diálogo con el canal argentino TyC Sports. Agüero, que utiliza su apellido materno, se puso el cinturón de seguridad al notar que el chófer no disminuyó la velocidad, según relató su padre. Además, aseguró que "ya le dieron el alta" y que "será trasladado a Manchester", donde le realizarán estudios para determinar la gravedad de la lesión.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que "la primera impresión es que se ha roto una costilla", pero remarcó que "todavía" no sabe "cuántos días va a estar fuera". "No puede jugar ante el Chelsea y quizá no vaya con su Selección. Lo importante es que está bien, no si puede jugar o no", agregó Guardiola.

Argentina jugará ante Perú y Ecuador el 5 y 10 de octubre, respectivamente, en las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. El jugador viajó a Amsterdam en su día libre para acudir el jueves a un concierto del cantante colombiano Maluma.