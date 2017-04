Paco Jémez, a un periodista: "Si tienes la fórmula para ganar te dejo entrenar al Cruz Azul"

El español Paco Jémez, del Cruz Azul del fútbol mexicano, le ofreció el puesto a un periodista que le cuestionó la manera de jugar de su equipo, en otro desencuentro con los medios en el torneo Clausura 2017. "Si tienes la fórmula para ganar, te dejo ser entrenador de Cruz Azul, y si crees que cambiando la manera de jugar vamos a ganar, que traigan a otro con otra manera de ver e fútbol", dijo luego del empate 1-1 ante Morelia que dejó a su equipo casi sin posibilidades de clasificarse a la liguilla de los ocho mejores.

Como casi siempre en lo que va de año, Cruz Azul puso el fútbol, dominó desde el principio, pero a diferencia de otras veces tomó ventaja en el 30 con un gol del paraguayo Jorge Benítez, sin embargo, en el 87, el peruano Raúl Ruidíaz empató en una jugada en la que la defensa de los celestes se vio apática y el argentino Gabriel Peñalba sin la garra de otras veces.

Jémez no se refirió a eso y se lamentó de la mala fortuna de su equipo, que a veces le llegan una o dos veces a puerta y es suficiente para que le anoten. Cruz Azul había dominado a Morelia a mitad de semana, pero no anotó y fue eliminado 1-0 en la semifinal de la Copa Mx, y dejó ir la victoria en su estadio que mantuvo al equipo en el decimoquinto lugar de la clasificación, casi eliminado.

"Con respeto, al final del partido, a mi colega le he pedido que si me podía dar la fórmula, una fórmula mágica y que cuesta trabajo entender", señaló al referirse al entrenador de Morelia, Roberto Hernández, que se está alejando del descenso con la buena puntería de sus delanteros.

Jémez reconoció que la igualada ante Morelia ha sido un golpe duro, otro más, pero no dejará de pelear por terminar bien el torneo. "Estamos tristes y apenados", reiteró Jémez que volvió a destacar la entrega de sus jugadores en lo que va del Clausura. Cruz Azul lleva cinco campeonatos sin acceder a la liguilla del fútbol mexicano y si en este no lo consigue, como se ve venir, complicará su permanencia en la primera división, algo difícil de aceptar para uno de los cuatro equipos más emblemáticos del país pero que no gana la liga hace casi 20 años.