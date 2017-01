Oriol Riera estalla contra los árbitros: "No somos ni de la capital ni de Barcelona pero merecemos el mismo respeto"

El jugador de Osasuna Oriol Riera se mostró enfadado por las decisiones arbitrales del partido que enfrentó a su equipo con el Sevilla en El Sadar y que se saldó con la victoria visitante (3-4), ya que asegura que a los rojillos no se les tiene "el mismo respeto" que al resto de conjuntos de LaLiga y parece que sean una escuadra "aparte". "No me gustaría faltar al respeto, pero viendo que todo el mundo habla, parece que nosotros seamos un equipo aparte. Somos de Primera, estamos luchando para seguir en Primera y creo que Osasuna tiene que tener el mismo respeto que tiene todo el mundo", señaló tras el encuentro.

"Osasuna seguirá luchando por permanecer en la mejor liga del mundo"

Y es que después de pasar por rigurosas decisiones arbitrales en el partido de la jornada anterior frente al Granada, que terminó en empate (1-1), los de Vasiljevic vieron sus aspiraciones mermadas de nuevo por lo que señaló el colegiado en el terreno de juego. "La semana pasada vimos cómo nos anulaban un gol legal y el gol que nos meten, el del empate, es en fuera de juego", indicó.

"Una vez más, aunque tenemos que mejorar muchas cosas deportivamente, si el 2-3 es una falta clarísima dentro del área en un córner sacado, no lo ven, nos pitan un fuera de juego porque se equivocan... Es un árbitro al que respeto, pero van pasando las jornadas y siempre pasa lo mismo, así que las personas que tengan que tomar decisiones al respecto espero que actúen", agregó.

El delantero osasunista manifestó que, "a pesar de todo" su equipo luchará "hasta el final" por continuar un año más "en la mejor liga del mundo", ya que poseen esperanzas para una segunda vuelta "importante" en la que desean encontrar la buena "línea". "En Pamplona somos de LaLiga y vamos a luchar hasta el final a pesar de todo lo que estamos pasando y lo que estamos sufriendo. Osasuna seguirá luchando por permanecer en la mejor liga del mundo", exclamó.

"Estamos luchando mucho y hemos acabado exhaustos. No nos queda otra que jugar con intensidad para estar en Primera. Hoy, contra uno de los mejores visitantes, ha sido difícil, pero seguiremos. Ahora empezamos la segunda vuelta, es importante y hay que seguir en esa línea", concluyó.