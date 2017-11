Onésimo estalla contra los árbitros: "Que pongan una puta cámara ya, estoy hasta los cojones de quedar como el malo"

Onésimo Sánchez, entrenador del Toledo, decimoséptimo del grupo I de Segunda división B, aseguró tras el partido ante el San Sebastián de los Reyes (1-1), en el que fue expulsado, que estaba "hasta los cojones" de quedar él "como el malo".

Onésimo estalló en la conferencia de prensa tras el encuentro, en el que, según el acta del colegiado Ibai Rezola Exteberria fue expulsado por doble amonestación. "Ha sido lamentable, ya está bien que se queden con nosotros y ya está bien que mientan. Pues que cojan y pongan una puta cámara ya, y que se vea lo que pasa ya. Ya estoy hasta los cojones de quedar yo como el malo, ya estoy cansado", manifestó el técnico del cuadro toledano, decimoséptimo clasificado, quien indicó que seguirá defendiendo a los árbitros.

"Ahora va a poner por protestar el árbitro, se lo va a inventar otra vez. Ya estoy harto, que pongan cámaras y que lo vean y el que mienta que lo pague, y si miento yo lo pago yo, pero si miente el paisano que lo pague el paisano", dijo.

"Porque no es la primera vez, son muchas y me canso y tengo testigos del otro equipo. Ya vale, porque juegan con mi profesión y eso no puede ser. Me ha expulsado porque le ha salido de ahí y punto. O porque me conoce y punto, esa es la gran verdad, y estoy cansado", comentó.

"Que pongan cámaras", continuó, "y así ya se sabe, no hay problema. ¿No quieren VAR?. Pues que pongan el VAR, y oímos lo que ha pasado y luego que decidan".

"Ya vale, ya vale, ya vale. Yo pago por lo que hago y el día que lo hago lo pago. Me conocéis. Soy un tío que voy de frente, me he equivocado, me he equivocado. Ya estoy cansado, ya es el colmo, es el colmo señores", prosiguió Onésimo, quien insistió que no fue justa su expulsión.

"A mí si eso me van a echar, y si no me echan es porque en mi equipo me valoran por mi trabajo, y por eso no me echan, porque saben lo que nos está pasando y confían en su entrenador", terminó.