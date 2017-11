Once jugadores del Real Madrid, cinco del Barça y cuatro del Atleti optan a formar parte del equipo del año de UEFA

Un total de ocho jugadores españoles optan a ser incluidos en el Equipo del Año de los usuarios de 'uefa.com', cuya votación dio comienzo este miércoles con un total de 50 nominados.

Según informó la UEFA, los elegidos se han dividido en cinco porteros, 15 defensas, 15 centrocampistas y 15 delanteros, todos ellos nominados por el equipo de redacción de su página web, incluidos los reporteros veteranos y los corresponsales expertos en base a las actuaciones de los jugadores para sus clubes europeos y sus selecciones en las competiciones del organismo en 2017.

Para esta decimo séptima edición, los españoles que optarán a estar en este equipo son el portero David de Gea, los defensas Gerard Piqué y Dani Carvajal y Sergio Ramos, y los centrocampistas Saúl Ñíguez, Andrés Iniesta, Isco y Marco Asensio.

De los 14 clubes presentes, el Real Madrid CF, actual campeón de la Liga de Campeones, es el que más nominados tiene con once: Keylor Navas, Ramos, Carvajal, Marcelo Casemiro, Asensio, Isco, Modric, Kroos, Cristiano y Benzema.

El FC Barcelona posee a cuatro -Piqué, Iniesta, Leo Messi y Luis Suárez- más Neymar, actualmente en el PSG, y el Atlético ha colocado a Jan Oblak, Diego Godín, Saúl y Antoine Griezmann.

La votación en 'uefa.com' se extenderá desde este miércoles hasta el martes 9 de enero y la alineación elegida será anunciada el jueves 11 de enero. El año pasado, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, encabezó la votación individual con 488.908 votos y por ello entregó un cheque de 100.000 euros en nombre de la UEFA al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Junto al andaluz, completaron este once Gianluigi Buffon en portería, Gerard Piqué, Leonardo Bonucci, Jerome Boateng, Toni Kroos, Luka Modric, Andrés Iniesta, y Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Antoine Griezmann como delanteros.

