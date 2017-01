Cinco jugadores del Real Madrid en el 'Once Ideal' de la FIFA

RAMOS, MODRIC, CRISTIANO, KROOS Y MARCELO

El Real Madrid ha llenado el 'Once Ideal' de la FIFA en 2016. Los jugadores, a través de sus votos, han elegido a Modric, a Marcelo, a Ramos, a Kroos y a Cristiano para una alineación a la que se unirán Messi y Griezmann. Faltan cuatro puestos. Mañana, la gala del FIFA The Best en directo en Mega y Atresplayer.