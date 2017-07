Nuevo troleo de Piqué a Casillas en Instagram: "¡Un alivio no verte la cara!"

La 'guerra' en Instagram entre Iker Casillas y Gerard Piqué sigue abierta. El último capítulo ha sido escrito por el central del Barcelona, que no ha desaprovechado la oportunidad de 'trolear' al portero del Oporto.

Casillas subió una foto enseñando su pasaporte en la que no se le ve la cara, algo que Piqué no desaprovechó para hacer una broma: "De las mejores fotos que te han tomado... ¡Un alivio no verte la cara!".