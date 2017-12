Nuevo dardo del presidente del Oporto para Lopetegui: "Si quisiera no ganar ni mejorar le llamaría"

PINTO DA COSTA, DE NUEVO A LA CARGA

Pinto da Costa, presidente del Oporto, aprovecha para acordarse de Julen Lopetegui siempre que puede. No por algo bueno, sino por todo lo contrario. La relación del vasco con el club portugués no acabó del todo bien y el mandamás de los lusos le ha recordado sus fichajes: "Compramos españoles a granel y vinieron algunos que no servían".