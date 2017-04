Un niño de 9 años se compra su propia casa gracias a su maestría en el kickboxing

Desde 2015, Tyler Ford ha estado combatiendo en los cuadriláteros y ya es toda una leyenda. El joven es de Grovesend, cerca de Swansea, y su historia ya ha interesado a Hollywood.

Tyler ha sido incluido en el Salón de la Fama de las artes marciales después de ganar varios campeonatos europeos y británicos, siendo el miembro más joven en lograrlo.

Su gran éxito le ha llevado a hacer algo que muchos no llegan a conseguir nunca: comprarse su propia casa. Solo en 2016, logró un total de 64 medallas de oro y ya prepara su primera participación en una película: 'The Yin & Yang and The Treasure'.

"Todo lo que piensa es en luchar, cada mañana se levanta a las 6:00, entrena y va al colegio", explica su padre. "Él entrena como un luchador profesional y el entrenamiento está dando sus frutos", explica.