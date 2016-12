Neymar: "Messi debería ganar siempre el Balón de Oro porque es el mejor del mundo"

Neymar es del 'club de Messi' para el Balón de Oro. El brasileño, compañero del argentino en el Barça, dice que respetan la decisión de que Cristiano haya ganado el galardón, y no ve imposible ganar la Liga a pesar de la ventaja del Real Madrid. "El año pasado estábamos a once puntos y ganamos la Liga en el último partido", afirma.

El jugador del FC Barcelona Neymar Junior aseguró que no juega para ganar el Balón de Oro porque lo más importante es el colectivo, además de asegurar que su compañero Messi debería ganarlo siempre porque es el "mejor del mundo". "Estoy muy feliz aquí en Barcelona, con la familia y con el equipo. Es una motivación que tengo, ganar el Balón de Oro, pero no es algo que voy a morir por eso. Yo quiero estar feliz, y aquí lo estoy. Si no lo gano, no pasa nada. Yo no juego al fútbol para ganar el Balón de Oro, juego para ser feliz", dijo el brasileño.

"Ganar el Balón de Oro es consecuencia del trabajo. Sólo se le puede dar a uno, y aunque Leo (Messi) es mejor, lo respetamos", dijo sobre la decisión del jurado al otorgar el galardón al madridista Cristiano Ronaldo. "Para mí es un gran honor ser compañero de Messi y compartir vestuario, los goles y todo en el campo", agregó.

Preguntado por las opciones del Barça en Liga, Neymar explicó que "queda mucho" todavía. "Tenemos que estar muy concentrados en lo nuestro. No tenemos que estar con los ojos en Madrid. El año pasado estábamos a once puntos del segundo y ganamos la Liga casi en el último partido. Es muy difícil y nosotros tenemos que hacer lo nuestro: jugar y ganar todos los partidos", dijo.

Para ello, Neymar no cree determinante que afronte una racha negativa de cara a gol. "Quiero ayudar a mis compañeros como pueda, con gol o asistencias o lo que pueda. No he cambiado nada. Puede pasar que no hago gol, y claro que quiero que estar en el campo con muchos goles y muchos pases. Estamos ahí para ganar, pero puede pasar que no te salgan las cosas que quieres. Eso es fútbol", indicó.