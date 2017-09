Neymar y Cavani se 'pelean' por tirar las faltas y penaltis en el PSG

EL PENALTI LO TIRÓ EL URUGUAYO... Y FALLÓ

Neymar y Cavani 'discutieron' por una falta y un penalti en el partido que disputó el PSG contra el Olympique de Lyon y que ganaron los parisinos por 2-0. Ambos jugadores quieren ser la pieza clave del equipo de Emery; el técnico dejó claro en rueda de prensa que había hablado con ellos: "Les he pedido que lo arreglen entre ellos, que son capaces de llegar a un acuerdo. Si no, decidiré yo. No quiero que esto sea un problema para nosotros". Ya es la tercera vez que Cavani y Neymar se 'pelean' por un penalti. Lo tiró el uruguayo... y falló.