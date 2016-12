Nasri sufre un hackeo en su cuenta de Twitter... ¿por su exnovia?

Samir Nasri sufrió el hackeo de su cuenta de Twitter la pasada madrugada. En la cuenta del francés se vieron mensajes de alto contenido sexual en una historia que comenzó con una foto de una clínica.

En ella, se veía a Nasri con una chica y la clínica agradecía la visita de Nasri con un mensaje. A partir de ahí, la persona que hackeo la cuenta del jugador del Sevilla puso una serie de mensajes con los que los usuarios alucinaron.

La supuesta historia, al completo

"También me diste un servicio sexual completo justo después, así que chicos, no dudéis en coger este servicio, esta puta llega y folla la misma noche", se podía leer.

Después, el falso Nasri 'relataba' la historia detrás de esa chica. "Lo siento chicos, tenía que dejar al mundo conocer que mi novia Anara había reservado una cita para que esta chica me tratase. Anara dejó la habitación, la chica me pidió el número de teléfono para pedirme salir esa noche. Justo después, me dio un servicio completo en la habitación del hotel", posteó en Twitter.

¿Fue la propia Anara?

Además, respondió la mención de un usuario que se preguntaba cómo Nasri pudo poner los cuernos a su novia cuando "es espectacular". "Simplemente no puedo mantener la polla en mis pantalones", puso el hacker. Para acabar, el hacker pidió perdón a su exnovia, diciendo que "desafortunadamente necesita sexo de todo el mundo".

Se rumorea que detrás de esta historia está la propia exnovia de Nasri, Anara, que en un post de Instagram puso comentarios bastante parecidos a los que se pudieron leer después en la cuenta de Nasri. El jugador ya ha pedido perdón por lo que salió publicado en su cuenta.