El Nápoles derrota a la Sampdoria con un gol de Tonelli en el 95'

El Nápoles, rival del Real Madrid en la Champions, se impuso por 2-1 este sábado ante el Sampdoria, al remontar el 0-1 de la primera mitad gracias a los goles de Manolo Gabbiadini y de Lorenzo Tonelli, que decidió el partido en el minuto 95. Los napolitanos sufrieron en la primera mitad, en la que recibieron un tanto del Sampdoria a causa de un gol en propia puerta del albanés Elseid Hysaj, pero dominaron en la reanudación y alcanzaron momentáneamente al Roma en la segunda plaza de la Serie A, a cuatro puntos de la líder Juventus.

l Nápoles, que no podía contar con hasta tres defensas titulares, el senegalés Kalidou Koulibaly, el argelino Faouzi Ghoulam y el español Raúl Albiol, no logró encontrar ritmo y sufrió mucho en la primera mitad ante un Sampdoria que empezó el partido con gran concentración. Los 'azzurri' no pudieron crear peligros concretos en zona ofensiva y concedieron muchos espacios al contragolpe a un Sampdoria que se adelantó a los 30 minutos de juego por medio de un gol en propia puerta del internacional albanés Hysaj.

Sin embargo, el partido cambió radicalmente desde el minuto 60, cuando el defensa Silvestre fue expulsado por doble amonestación por una falta sobre el portero español Pepe Reina. Los napolitanos se hicieron con el mando del partido y, tras un primer aviso del belga Dries Mertens, lograron igualar gracias a Manolo Gabbiadini. El italiano, exjugador del Sampdoria, acababa de saltar al campo y aprovechó su primera ocasión para firmar el 1-1 (m.77).

Los últimos minutos vieron un dominio absoluto del conjunto napolitano, ante unos visitantes que ya no podían salir de su mitad de campo. Tras dos grandes intervenciones del portero del Sampdoria Cristian Puggioni, el Nápoles tuvo el premio a sus esfuerzos, gracias a Tonelli. El italiano aprovechó un centro raso al suelo del croata Ivan Strinic y definió con la derecha, cuando faltaban pocos segundos para el final (m.95).