Muntari: "Elegir el Deportivo fue fácil, tiene ese ADN de club histórico"

Sulley Muntari, reciente fichaje del Deportivo, se mostró totalmente convencido de que los gallegos no van a descender y confesó estar "feliz" por haber jugado en la Liga, "uno de los mejores torneos del mundo". El mediocentro dice que llevar el 21 "es una gran responsabilidad".

EL GHANÉS NO CREE QUE VAYAN A DESCENDER

El ghanés Sulley Muntari, centrocampista del Real Club Deportivo, se ha mostrado convencido de que su equipo "no va a descender" y ha explicado que eligió incorporarse al conjunto coruñés por el "ADN de gran club" que tiene.

"Elegí estar en el Deportivo porque estuvo en Champions y tiene ese ADN de ser un gran club, histórico, y tiene esa mentalidad ganadora. Elegir al Dépor fue demasiado fácil. Además, había un exentrenador mío aquí", dijo en rueda de prensa sobre su reencuentro con Clarence Seedorf, con el que primero coincidió como jugador y, después, como entrenador en el Milán.

Muntari, que llevaba sin jugar desde abril y fue incorporado por el Deportivo como agente libre tras el cierre del mercado invernal, confesó estar "feliz" por haber vuelto a tener minutos y, además, en LaLiga española, en la que debutó ante el Espanyol (0-0). "LaLiga es uno de los mejores torneos del mundo y fue emocionante.

El estadio es fantástico, uno de los clubes históricos, todo el mundo lo conoce. Estoy emocionado", admitió. El futbolista blanquiazul afirmó que el Deportivo está "en un momento en que hay que sobrevivir" y en el que él está preparado para ayudar al entrenador porque no fue fichado "para ser un espectador más".

Sobre cómo llegó al equipo coruñés, con el que estuvo dos semanas a prueba, señaló que el representante fue el que envió su nombre al Deportivo y el entrenador, cuando lo vio, pidió que viniera para "ver cómo estaba". "Ambos, Seedorf y el club, me llaman porque si el club dice que sí pero Seedorf dice que no, no estaría aquí y si fuera al revés, tampoco", reconoció.

Preguntado por si seguirá en el Deportivo una vez concluya la temporada en el caso de que el equipo pierda la categoría, fue concluyente: "No vamos a descender", subrayó. De Seedorf dijo que "ha madurado mucho" respecto a sus inicios como entrenador en 2014, algo que el propio Muntari vivió en primera persona en las filas del Milan. "Entonces se acababa de retirar y aún pensaba como jugador, eso es lo que vi. Ahora ha ganado experiencia, es más calmado y nos habla a todos individualmente en el equipo para sacar lo mejor de todos", declaró.

Respecto a su función en el terreno de juego dijo que tiene que "correr, ganar balones y asistir a los atacantes", lo que ha "hecho" desde que juega al "fútbol", "aportar equilibrio".

Muntari luce en el Deportivo el 21 que llevó en su día Valerón, al que dijo no conocer: "¿Es un gran jugador?", preguntó a la intérprete, que le respondió afirmativamente. "Pues es una gran responsabilidad", añadió.

Del recibimiento que le brindó la afición del Deportivo, con una ovación desde que salió a calentar, dijo que sintió "una emoción increíble" porque no "lo esperaba".