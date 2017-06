Muere el futbolista Cheick Tioté con 30 años mientras entrenaba en China

El internacional marfileño Cheik Tioté, jugador del Pekín Enterprises, falleció este lunes tras sufrir un colapso durante un entrenamiento, según informó el Newcastle, club en el que el centrocampista militó hasta el pasado mes de febrero. Tioté, de 30 años, sufrió un colapso durante un entrenamiento y, aunque fue trasladado con urgencia a un centro hospitalario, falleció este lunes .

El centrocampista marfileño, integrante de la selección de Costa de Marfil que se proclamó campeona de África en 2015, recaló el pasado mes de febrero en el Pekín Enterprises, conjunto de la Super Liga China, tras militar desde el año 2010 en el Newcastle inglés.

We are devastated to have learnt of the tragic passing of former Newcastle United midfielder Cheick Tioté in China today. #NUFC pic.twitter.com/PCrIEUyugv