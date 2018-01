Mourinho responde a Conte tras decirle que tiene "demencia senil": "Nunca me han sancionado por amañar partidos"

Mourinho ha respondido a las duras palabras de Conte tras el partido de FA Cup: "No necesito que diga si cometí errores en el pasado, lo que diré es que nunca me han sancionado por amañar partidos".

Sigue la guerra abierta entre Conte y Mourinho. El portugués dijo que había técnicos que parecían "payasos" en la banda y Conte, al darse por aludido, afirmó que Mou tiene "demencia senil".

La respuesta de Mourinho no ha tardado en llegar: "No necesito que diga si cometí errores en el pasado, lo que diré es que nunca me han sancionado por amañar partidos".

Mourinho se refiere a la operación que sacudió el fútbol italiano hace varios años y que supuestamente implicó a personas como Conte.