Mourinho: "En el Real Madrid di más de lo que había dado en ningún otro club"

"Me fui con la tranquilidad del que lo ha dado todo y no tenía más que dar. Salí sin hablar de la 'ropa sucia' y no me habéis escuchado hablando de este o de este otro. Salí con la tranquilidad y la paz de espíritu para una vida nueva. Mi preocupación principal es siempre darlo todo donde estoy y en el Real Madrid di más de lo que alguna otra vez había dado", ha expresado Mourinho este lunes en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa.

De su paso por el conjunto blanco, Mou ha vuelto a recurrir al argumento de que antes de su llegada era un "club con una increíble historia", pero que no era "ni cabeza de serie" en la Champions ni había jugado los cuartos de la Liga de Campeones desde 2004 y que sus "jugadores más importantes nunca habían jugado los cuartos" del torneo.

"Cuando me marché era un equipo que había jugado tres semifinales de Champions consecutivas y era cabeza de serie. Había ganado la liga y ganado partidos en casa y fuera y finales contra un gran equipo como el FC Barcelona", ha dicho el portugués.

El de Setúbal no ha querido polemizar sobre su relación con los jugadores que quedan de su paso por el Real Madrid como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, recalcando que "los problemas que hay en el fútbol se quedan en el fútbol".

"No tengo problemas con nadie. Tengo una relación de amistad que ha continuado con algunos de ellos, pero con otros no hay, pero es lo mismo con los jugadores del Chelsea, el Inter y el Oporto. Si me encuentro con alguno en el túnel tras el partido, con gusto les saludaré a todos", ha confesado. "Me hace ilusión jugar contra los campeones de Europa, es un honor, y además es el equipo con más historia y trofeos, y eso me hace ilusión", ha sentenciado Mourinho sobre su ex equipo.

Además, se ha referido a Gareth Bale, un jugador que podría interesar a su equipo si saliese del club blanco. "Si juega mañana no me lo planteo, porque está en los planes del entrenador, del club y en sus propios planes y ambiciones de continuar. Si no está, es verdad lo que se escribe que para la entrada de otro jugador (Mbappé) y Gareth está en la puerta de salida, voy a intentar esperarle al otro lado y pelear con algún otro que le espera. Pero si juega, es una señal más que evidente y clara que va a continuar", ha admitido.

"Los resultados son los que hablan. Yo soy muy pragmático y si ganas eres bueno y si ganas mucho, eres muy bueno", ha reflexionado sobre Zinédine Zidane. "Nunca me dijo que quisiera ser entrenador, estaba buscando diferentes opciones y poco a poco ha ido sintiendo que quería ser entrenador", ha dicho del francés.