Mourinho, sobre Pogba: "No tiene la culpa de ser multimillonario"

El entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, ha salido en defensa de su jugador Paul Pogba, asegurando que se siente "asustado por la envidia" que ve en torno al francés, del que ha dicho que "no tiene la culpa de ser multimillonario".

"Creo que el mundo está perdiendo valores y todos sabemos que la envidia está llegando a ciertos niveles. Estoy especialmente asustando por la próxima generación si las cosas siguen así. La envidia está por todas partes", denunció Mourinho ante la prensa.

En este sentido, el portugués subrayó que "no es culpa de Paul ganar diez veces más que algunos grandes jugadores del pasado". "No es su culpa que algunos comentaristas tengan problemas en sus vidas y necesiten cada libra para sobrevivir y que Paul sea multimillonario. No es su culpa", lamentó, sin dar nombres.

De esta forma, reclamó "respeto" para el centrocampista y su familia. "Es un chico que viene de una familia humilde con tres niños y estoy seguro de que necesitaban un montón de comida sobre la mesa cada día porque son grandes gigantes. Estoy seguro de que sus padres tuvieron que trabajar duro por ellos durante muchos, muchos años", valoró, añadiendo que Pogba "ha llegado a la cima sin que nadie le haya regalado nada".