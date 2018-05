El entrenador del Manchester United y que dirigió a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid considera que la salida del portugués del club blanco es imposible. "Considero que el Real Madrid no puede vender, no puede. Es una puerta cerrada", explicó Mourinho.

El entrenador del Manchester United, el portugués José Mourinho, cree que Cristiano Ronaldo tiene la "puerta cerrada" para salir del Real Madrid porque venderlo, sostiene, "es prohibitivo".

"Considero que el Real Madrid no puede vender, no puede. Es prohibitivo. (Ronaldo) Tiene que quedarse hasta el momento en el que ellos le autoricen a ir a jugar un año en América o cualquier otro sitio donde quiera disfrutar. Es una puerta cerrada", afirma Mourinho en entrevista publicada en el diario portugués 'Récord'.

El portugués se pronunció así al ser preguntado por la posibilidad de que el delantero luso, de 33 años, regrese al Manchester, club en el que militó entre 2003 y 2009.

"Creo que no, pero toda la gente conoce la historia de él en el Manchester, la pasión que tiene por él, que hay jugadores en el mundo que, si los clubes tienen la posibilidad de contratar, no van a decir que no", apuntó.

Sin embargo, matiza que la situación de Ronaldo en el Madrid hace que ni siquiera se haya "planteado como hipótesis" realizar una oferta para llevar al portugués a Inglaterra.

Mourinho, apodado como "the special one" (el especial), dijo que en este momento de su carrera se considera "the mature one" (el maduro), aunque su currículum "no se puede romper" y será por tanto "siempre" el "special one".

"Si alguno de los jóvenes entrenadores portugueses hiciera la mitad de lo que yo hice, les doy la autorización para ser considerado el nuevo 'special one', agregó el técnico, quien bromeó sobre su fama de rebelde, ya apaciguada.

"Decía de broma con la prensa inglesa que este año debería haber ganado el premio del entrenador con mejor comportamiento en el banquillo. No tuve una multa, una suspensión...", comentó.

Pero esta fase de paz, subrayó, no implica que se acerque su momento como seleccionador de Portugal, algo que podría materializarse una vez que concluya contrato con el Manchester en 2021.

"Casi fui una vez, pero (el presidente del Madrid) Florentino Pérez no me dejó, pues pensaba que el cargo del entrenador del Real no era compatible con la selección", explicó.

No obstante, le gustaría ponerse al frente del combinado de su país -algo que no es "un sueño o una obsesión", insistió-, siempre que dicho nombramiento se produzca "con naturalidad".

"Pero solo cuando esté cansado del día a día, de tres partidos a la semana, de siete entrenamientos por semana, de pretemporadas de un mes, algo que ahora no me cansa nada", zanjó.