Morata: "Mi sueño de mi vida es volver a ganar la Champions con el Real Madrid"

Álvaro Morata confesó en un encuentro publicitario con el piloto de motociclismo Maverick Viñales, que el sueño de su vida es "lograr otra vez la Champions con el Real Madrid" y "ganar cualquier cosa con la selección".

"He tenido la suerte de ganar títulos en el Real Madrid y en la Juventus, pero el sueño de mi vida, aparte de lograr otra vez la Champions con el Real Madrid, sería ganar cualquier cosa con la selección. Y más después de lo que hemos vivido nosotros con la mejor generación de la historia del fútbol español", aseguró en un encuentro Cinco Estrellas Mahou.

Sus recuerdos del Bernabéu

"Me encantaría ganar algo con la selección, aunque sé que es difícil, porque no se puede mejorar lo que han hecho esos fenómenos. Como mucho igualarlos. Pero por soñar e intentarlo no va a quedar", añadió. Morata mostró lo que valora formar parte de la plantilla del Real Madrid y recordó su infancia cuando acudía al Santiago Bernabéu como espectador o incluso como recogepelotas.

"De pequeño iba con mis padres y mi familia al Bernabéu y recuerdo que un día estábamos viendo un Clásico y le dije a mi padre, algún día jugaré uno de estos aquí. Y al final es como la mayor sensación que uno puede sentir. Es verdad que la Juventus tiene un estadio increíble también, pero este es el Bernabéu, ves fotos y se te pone la piel de gallina. Era el sueño de mi vida y he tenido la suerte de cumplirlo", aseguró.

"Somos unos afortunados"

"Yo era recogepelotas cuando era pequeño y a veces cuando juego contra algún defensa y me está dando patadas, le digo, si yo he sido tu recogepelotas. Y ya no me da más", bromeó.

"Es increíble poder competir contra tus ídolos o jugar con ellos. Hay momentos que estoy en el campo o en el vestuario y me quedo mirando a un compañero y pienso que he estado en su presentación. Somos unos afortunados realmente", concluyó.