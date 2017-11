Morata: "Es la primera vez en mi carrera que me siento el delantero número uno en mi club"

El delantero español Álvaro Morata ha valorado la "gran responsabilidad" que supone ser el delantero centro titular del Chelsea y ha explicado que "por primera vez" en su carrera como profesional se siente como "el número uno" en el ataque de su club gracias a la confianza de Antonio Conte.

"Seguramente esta es la primera vez en mi carrera profesional que empiezo cinco partidos seguidos como titular o que me siento el delantero número uno en mi club. Un entrenador que te da tanto apoyo también te da mucho confianza y esto era lo que necesitaba este año", explicó Morata en declaraciones a la revista 'Four Four Two'.

En este sentido, el internacional español destacó el "grandísimo esfuerzo" que hizo el Chelsea este verano para firmar su contratación procedente del Real Madrid y añadió que su "destino" era volver a jugar para Conte.

"Después de que me fichó para la Juventus en 2014, siempre pensé que volveríamos a estar juntos. El moriría por mí. Fue de gran ayuda para venir al Chelsea porque quería devolverme toda la fe que ha demostrado en mí. He mejorado mucho a su lado", le agradeció al preparador italiano.

Además, Morata destacó la "gran responsabilidad" que supone "ser el principal delantero del Chelsea" y apuntó que "el sistema táctico es incluso más completo" que el que experimentó en la Juventus.

"Todo gira en torno a mantener el ritmo y las tácticas del equipo. No tienes mucho tiempo para pensar y debes aprender rápido", agregó.