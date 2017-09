El 'Mono' Burgos evitó que Saúl se quitara un riñón: "Tienes 22 años, ¿de qué hablas?"

Saúl Ñiguez, canterano y jugador del Atlético, es uno de los jugadores que más sienten el escudo del Atlético de Madrid. Una prueba de esto fue lo ocurrido con su problema de riñón. Saúl estuvo apunto de quitarse el riñón solo por volver a jugar cuanto antes. Gracias al 'Mono' Burgos no lo hizo.

"Me dijeron que mi riñón estaba destruido. Fue horible. Estaba acostado en la camilla y vi a mi padre llorar. Le dije 'no pasa nada, soy un toro, podré con esto'. Hubo tiempos difíciles. El catéter le da funcionalidad pero me dolía, lo sentiría corriendo y orinaba sangre. El problema fue cuando lo sacamos, mi riñón no funcionó correctamente. Me dieron opciones: jugar durante un mes, parar por un mes.. No quise. Volví a colocar el catéter, quería jugar", asegura Saúl.

Cansado de la situación quería quitarse el riñon. "'Doctor, quítelo. Tengo otro', le dije. Estaba cansado de todo. Estaría un mes fuera pero luego volvería perfectamente. El médico me recomendó probar otras cosas. Yo no quería".

En ese momento se apoyó en el 'Mono' Burgos, quién le convenció a que no lo hiciera. "El doctor dice que estás pensando en sacar tu riñón. ¡Tienes 22 años! ¿De qué estás hablando? Usa tu cabeza. Saúl, piensa en tu vida, en tu futuro. ¿Qué pasa si tienes un problema con el otro? Entonces volvimos a colocar el catéter", afirma el canterano, quién agradece la conversación que mantuvo con el 'Mono' Burgos.

Cesión al Rayo Vallecano

Saúl también habla sobre la cesión al Rayo. "Mi padre no quería que saliera cedido al Rayo Vallecano. Mi hermano había tenido cesiones que no habían funcionado y se preocupó. 'No volverás al Atlético, va a salir mal', me dijo. Pero tomé la decisión. No tenía miedo de nada", afirmó.

Desde que estaba en la cantera tuvo ofertas

Los agentes se fijaban en Saúl estando en la cantera. "El Fulham me quería cuando tenía 15 años, cuando jugaba en el juvenil del Atleti. Mark Hughes era el técnico y estuve cerca de irme. Era una oportunidad de jugar en la Premier League, con tan sólo 16 años. Estaba preparado para dar ese salto pero las cosas sucedieron de la forma en que sucedieron. Ahora me alegro de haberme quedado", comenta con una sonrisa.