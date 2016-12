Monchi: "Sueño con romper con la hegemonía de Real Madrid y Barcelona en la Liga"

Monchi es uno de los nombres propios del Sevilla. El director deportivo tiene ojo clínico para los jugadores que llegan a la entidad hispalense y tiene una habilidad fundamental en el fútbol: comprar barato y vender caro. Los futbolistas que ficha se revalorizan, y el equipo ni lo nota. Cinco Europa League y estar peleando esta temporada con Real Madrid y Barça son su bagaje, pero él quiere más.

"Romper la hegemonía de esos dos equipos no es fácil. Los dos no tienen que estar al cien por cien. Sé que es difícil pero espero que un día ocurra. Hace 12 años no me habría imaginado ganar cinco Europa League, ahora te digo que esto es un sueño, un sueño difícil, pero ya hemos hecho otras cosas que ni habríamos imaginado", dijo en una entrevista en Varsity.

Monchi habla sobre la evolución del Sevilla en el viejo continente: "Las cuatro primeras Europa League se las ganamos al Middlesbrough, al Espanyol, al Benfica y al Dnipro, pero ahora se la hemos ganado al Liverpool que es el más grande de todos. Es la victoria del modelo, de un modelo que significa no sentirse inferior a nadie porque tenga más poder financiero que tú".

El director deportivo hispalense dice que ese moelo "no puede exportarse a ningún otro lugar": "En otro club podrían intentar adaptarlo, pero el PSG, la Lazio, el Everton... cada uno tiene sus cosas. Esto no va de vender jugadores, sino de lograr resultados. La dificultad está en reinvertir el dinero de las ventas en otros que mantengan el nivel".