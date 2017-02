Modric: "Gracias a Dios que no juega Maradona"

Luka Modric acompañó a Zidane en la rueda de prensa previa al partido de la Champions League que enfrentará al Real Madrid y el Nápoles. Modric ha asegurado que será un partido "muy dificil" y bromeaba con la presencia de Maradona en el Santiago Bernabéu: "Gracias a Dios no juega".

El centrocampista croata dijo que la Champions League "es una competición diferente y hay que mirar hacia delante porque nos espera un partido muy difícil y tenemos que jugar como sabemos y como jugamos casi toda la temporada".

Además, el Modric indicó que no estaba "de acuerdo" con la opinión de que el equipo juegue peor con el 3-5-2: "Creo que en este sistema también jugamos bien. Pero no es sólo el sistema si no que es importante lo que hacemos en el campo".

"Cuando el mister pone u otro sistema nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible y darlo todo en el campo. Es bueno tener varios sistemas por si hay momentos difíciles y si hay que cambiar, estás acostumbrado", declaró el croata.

A punto de cumplir 200 partidos con el Real Madrid

"Espero que pueda jugar mucho más. Crecí aquí como jugador y como persona, estar cada día rodeado de grandes jugadores y grandes entrenadores te hace crecer y madurar. Estoy contento con mi rendimiento y quiero seguir así muchos años más"