Modric desvela el secreto detrás de la Decimotercera: "Ahora seríamos una dinastía"

El concepto de dinastía ha sido repetido por varios jugadores del Real Madrid tras ganar la Decimotercera, en especial por el capitán blanco, Sergio Ramos. En una entrevista con el diario alemán 'Die Welt', Modric insiste en esta idea y desvela el secreto detrás de su triunfo.

El croata asegura que, en la semana de la final, vieron una película "sobre equipos de baloncesto como los Chicago Bulls, los Lakers o los Boston Celtics", en la que veían "cómo habían ganado tres o cuatro veces seguidas la NBA".

"A eso lo llamaron una dinastía, ahora también nos podrían llamar a nosotros una dinastía", comenta Modric. Este sería el origen de la insistencia de algunos jugadores en este nuevo término que hasta Ramos compartió en su cuenta de Twitter.

¡¡Dinastía blanca!!

Aunque, eso sí, con mucha suerte, 3 consecutivas.

White dynasty!

Albeit with a lot of luck, 3 in a row.

🍀😎😜🤩😎😜🥇🏆🏆🏆🏆🥇#HalaMadrid pic.twitter.com/z44pdElPBm