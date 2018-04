Michel Platini: "No me detendré ante nada para que la verdad salga a la luz"

Michel Platini está siendo investigado por haber recibido un pago de 1,8 millones de euros por parte de la FIFA en 2011 por un trabajo de asesoría realizado entre 1999 y 2002, aunque ha dejado claro que no hizo nada ilegal y que todo está "declarado". FIFA suspendió este miércoles durante 90 días a su presidente, Joseph Blatter.

"Siempre he actuado y me he expresado con honestidad, valentía y franqueza, ya que siento que está en mi deber moral. Si lo que se informa en relación con las intenciones del órgano de instrucción de la Comisión de Etica de la FIFA es realmente cierto, no me detendré ante nada para asegurar que la verdad salga a la luz. Nadie debería tener duda alguna respecto a mi determinación para alcanzar dicho objetivo", señaló Platini en un comunicado.