Messi: "Luis Enrique me dijo que soy el mejor jugador de la historia"

Messi ha concedido una entrevista a la revista 'Four Four Two' en la que repasa la etapa de Luis Enrique como entrenador del Barcelona, desvelando que su llegada les "motivó para competir de nuevo".

"Estábamos en un momento bajo, pero llegó y nos motivó para jugar a nuestro mejor nivel", reconoció. El Barça, que venía de una etapa oscura con el 'Tata' Martino, necesitaba un impulso que, a juicio de Messi, se lo dio Luis Enrique.

Además, revela una de las últimas confesiones que le hizo el ya extécnico del Barcelona. Tras marcar el 2-3 en el Santiago Bernabéu, Luis Enrique le dijo a Messi: "Eres el mejor jugador de la historia".