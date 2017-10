Messi lleva a Argentina al Mundial con un 'hat-trick'

No pudo empezar peor el partido para Argentina, que encajó el 1-0 a los 39 segundos de juego tras una rápida jugada finalizada con una pared área entre Roberto Ordóñez y Romário Ibarra, que con la zurda fusiló a Romero. La albiceleste debía ganar para asegurarse la repesca, por lo menos, y sin tiempo de asentarse se vio obligada a una 'machada'. Pero con un Leo Messi inspirado y desatado, convirtiéndose en el máximo goleador histórico en las Eliminatorias, cambiaron las tornas. El '10', el capitán, aquel a quien todos se aferraban logró un doblete en apenas 8 minutos con el que Argentina dio la vuelta al marcador y respiró aliviada. A partir de entonces debían tener el control y el temple, y los tuvieron, para superar a una Ecuador floja y eliminada de antemano.

Messi se asoció con Angel Di María para, con la zurda y de primeras, combinar y marcar casi a placer. El delantero del FC Barcelona, acostumbrado a recibir varios 'melones' en las últimas jornadas, en las que Argentina acumulaba tres empates y una derrota, por fin tuvo una buena réplica en Di María y la metió dentro. Poco después, su lucha le llevó a robar un balón en la frontal y a fusilar al meta ecuatoriano. La fiesta completa para los argentinos llegó en el '62. Messi controló con el pecho en la zona de ataque, encaró hacia portería y al ver que ningún compañero le daba una línea clara de pase optó por irse con facilidad y por velocidad de Arboleda y picarla por encima de un vencido Banguera, que cayó en su engaño. Amagó con reventarla y la envió suave, a media altura, para su 'hat-trick' y la tranquilidad de todo un país.

No tuvo problemas Argentina para dominar el encuentro, como ya había hecho en la jornada anterior contra Perú. A diferencia del partido de La Bombonera, esta vez sí vio puerta el combinado de Jorge Sampaoli gracias a su capitán. La exhibición de Messi, efectivo como nunca al meter dentro la práctica totalidad de sus disparo, fue clave para evitar el sonrojo que hubiera sido no ver a Argentina en el Mundial. Y eso que no lo tenía fácil. Eran ya dieciséis años los que habían pasado desde la última victoria de Argentina en Ecuador en unas Eliminatorias. En agosto de 2001 ganaron por 0-2 en Quito, pero desde entonces sumaban dos derrotas (ambas por 2-0) y un empate (1-1), más un último empate en un amistoso disputado en noviembre de 2013 (0-0).

Contra la estadística, contra la presión y contra todo, Argentina se la jugó con su última bala y le salió bien por inspiración 'divina'. Los tres goles de Messi, el único que realmente inquietó e hizo sufrir a Ecuador, valieron al final para ser terceros en la tabla e ir con billete directo justo por detrás de Uruguay y, eso sí, lejos del líder Brasil. FICHA TECNICA. --RESULTADO: ECUADOR, 1 - ARGENTINA, 3 (1-2, al descanso). --EQUIPOS. ECUADOR: Banguera; Pedro Velasco, Darío Aimar, Arboleda, Cristian Ramírez; Jefferson (Uchuari, min.77); Ibarra, Orejuela, Cevallos (Valencia, min.41), Ibarra; y Roberto Ordóñez (Estrada, min.64). ARGENTINA: Romero; Mercado, Mascherano, Otamendi; Salvio (Fazio, min.90), Biglia, Enzo Pérez, Acuña; Messi, Benedetto (Icardi, min.77) y Di María (Paredes, min.84). --GOLES. 1-0. Min.1, Ibarra. 1-1. Min.12, Messi. 1-2. Min.20, Messi. 1-3. Min.62, Messi. --ARBITRO: Anderson Daronco (BRA). Amonestó a Cevallos (min.14) en Ecuador y a Acuña (min.51), Biglia (min.61), Mascherano (min.86) en Argentina. --ESTADIO: Olímpico Atahualpa, Quito.