Vietto llega a Valencia para ultimar su fichaje: "La llamada de Marcelino fue muy importante"

TODAVÍA NO ESTÁ CERRADO EL ACUERDO

El delantero argentino Luciano Vietto reconoció que "la llamada de Marcelino", entrenador del Valencia, fue "muy importante" para que finalmente haya decidido recalar en el conjunto 'che', además de reconocer que todavía "no está todo el acuerdo cerrado".

Vietto, que deja el Atlético de Madrid, llega a la capital del Turia como cedido pero podría quedarse al final de temporada si el Valencia activa su cláusula de compra.

"Estoy muy contento. Tenía muchas ganas de llegar a Valencia. Tenía ganas de venir", dijo Vietto nada más aterrizar en el aeropuerto de Manises.

Coincidió con Marcelino en el Villarreal

"Estuve hablando con Marcelino y su llamada fue muy importante", añadió el ariete argentino, quien coincidió con su nuevo entrenador en el Villarreal hace dos temporadas.

Por aquel entonces Vietto firmó 20 goles en un total de 48 partidos. Cifras de las que no se ha olvidado el técnico 'che', que mostró gran interés en hacerse con sus servicios.

"Ojalá pueda dar lo mejor a su lado y mejorarlo también", añadió Vietto ante los medios.

"Ojalá pueda pasar la revisión médica y todavía no está la firma y no está todo cerrado. Cuando pase esto ya me pondré a pensar en el fin de semana", sentenció Vietto.