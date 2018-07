¿Por qué la Premier adelanta el cierre del mercado de fichajes al 9 de agosto?

La Premier League adelanta el cierre del mercado al 9 de agosto con el permiso de la FIFA . Esta medida, que solo afecta a la compra y no a la venta de jugadores, pretende que los equipos puedan cerrar sus plantillas antes del comienzo de la competición. La Serie A también cierra antes: el 17 de agosto.

La Premier League, con el consentimiento de la FIFA, cerrará el mercado de fichajes antes del inicio de la competición doméstica. Este adelanto fue acordado con todos los clubes de la liga inglesa al término de la pasada campaña y tiene como finalidad que todos los equipos cierren sus plantillas antes de la primera jornada.

De este modo, los equipos ingleses podrán incorporar nuevos jugadores hasta el 9 de agosto, un día antes del comienzo de la liga. Cabe destacar que esta nueva medida solo afecta a la compra de nuevos jugadores y que, por lo tanto, los clubes podrán seguir vendiendo hasta el día 31 de ese mismo mes.

Las categorías inferiores del fútbol inglés (Championship, League One y League Two) también funcionarán bajo estos cambios. El mercado invernal por el contrario no sufrirá ningún cambio.

En Italia también se cierra antes el mercado

Es el mismo caso que en Italia, donde también se adelanta esta campaña el cierre de mercado al 17 de agosto, un día antes del comienzo de la Serie A.

En Inglaterra e Italia confían en que esta normativa sea adoptada también por otras de las ligas, ya que los equipos de estas competiciones podrían contratar a futbolistas que jueguen en la liga inglesa, y esto supondría una desventaja competitiva respecto a sus colegas europeos.