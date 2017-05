El mensaje de De Gea a la afición del Manchester United... ¿De despedida?

David de Gea podría estar viviendo sus últimos días como jugador del Manchester United. El portero de los 'red devils' se despidió de la afición con un mensaje en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo mostrado "siempre".

En sus perfiles, no se hace referencia al conjunto inglés, tampoco en la foto que acompaña a dicho mensaje se ve el escudo del United. Los rumores se han disparado con este mensaje y muchos aficionados se han apresurado para pedirle que se quede en Inglaterra.

De Gea, que estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, está en todos los rumores para ocupar la portería blanca la próxima temporada. Courtois es el otro candidato que se baraja.

Thank you for your unconditional support! 👏🏻 Gracias por vuestro apoyo siempre! #mufc pic.twitter.com/kb98KTA7eF