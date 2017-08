Mata: "La brecha con el Real Madrid no es tan grande, queremos llegar donde han llegado ellos"

"Cuando se habla del Real Madrid estamos hablando de ganadores que han conquistado muchas Champions. Nosotros hemos ganado la Europa League y ellos como ganadores de Champions y Liga son muy fuertes, no los vamos a descubrir ahora, sabemos que son excelentes", ha manifestado Mata en rueda de prensa.

"Pero el United tiene una gran historia, ha ganado muchos títulos y queremos llegar donde el Real Madrid la temporada pasada, a esa final de Champions e intentar ganarla. Estamos en la senda correcta, consolidando el equipo con gente joven y fuerte que quiere ganar", ha apuntado el delantero.

"El club va a seguir siempre en la lucha por los trofeos y queremos hacerlo desde el inicio. La brecha con el Real Madrid no es tan grande, ni con el Bayern (Múnich) o el Barcelona. El Manchester está a su altura", ha añadido.

Tras la iniciativa encabezada por el propio Mata de donar el 1% de su salario a fines solidarios, el futbolista asturiano ha destacado el buen recibimiento que ha tenido la acción y ha mostrado esperanzas en que se extienda en el mundo del fútbol.

"El fútbol es el deporte más grandioso pero significa mucho más que eso para muchas personas en el mundo. La idea es intentar unir el fútbol profesional como herramienta social con el cambio y mejorar la vida de muchas personas. Espero que se sumen muchos jugadores, directivos y técnicos, que puedan aportar y todos cambiemos las cosas aprovechando que el fútbol tiene el poder de unir e inspirar a las personas", ha manifestado.

Junto al español ha comparecido en rueda de prensa Michael Carrick, que ha destacado la seriedad con la que encaran la final de la Supercopa europea ante el Real Madrid y sus esperanzas de conquistar el título.

"Es importantísimo este partido para nosotros, no se puede infravalorar todo lo que hemos trabajado para llegar a este punto. Es un logro estar en la Supercopa y nos la tomamos muy en serio. Es muy importante para nosotros. Queremos empezar la temporada con buen pie. Yo no he ganado este trofeo y no sé si algún compañero lo consiguió. El colectivo espera poder ganarlo mañana", ha valorado.