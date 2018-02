Di María: "Los 'memes' nos duelen muchísimo, me ayudó mucho el psicólogo"

El jugador del PSG se ha abierto en una entrevista con 'TyC Sport' en la que revela que estuvo cerca de fichar por el Barcelona , algo que no se produjo "por cosas del fútbol".

En una entrevista en 'TyC Sport', Di María muestra su lado más humano, desvelando que estuvo a punto de fichar por el Barcelona y que las mofas que les llegan desde las redes sociales les hacen "muchísimo daño".

El argentino, que afirma haber empezado el 2018 "con el pie derecho", asegura que "las cagadas y los 'memes'" que los usuarios hacen desde las redes sociales hacen "pensar muchísimo", tanto que hasta "si piensas en dejarlo es por eso".

Neymar, "más cerca" del Balón de Oro

"Nos duelen muchísimo, a mí me ayudó mucho el psicólogo. Aprendí que detrás de un ordenador o de un móvil es fácil reírse, pero mi cabeza ahora está bien", revela.

Sobre el papel de Argentina en los últimos años, cree no ganaron ninguna de las tres finales que jugaron (dos de Copa América y una de Mundial) por "mala suerte", no por "falta de huevos": "Contra Alemania hicimos mejor partido y no tuvimos suerte, para el próximo Mundial estamos al nivel de España y Alemania por nombres".

Además, cree que Neymar ha dado "un paso más para ganar el Balón de Oro" marchándose al PSG, aunque asegura que "hay Leo (Messi) para rato".