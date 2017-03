Maniche desvela una curiosa anécdota con Mourinho que le acabó costando un castigo

"En un entrenamiento, hice una entrada dura a un chico del filial. Mourinho me dijo que me pusiera a dar vueltas al campo", relató Maniche, ex del Atlético o del Oporto, que reveló cómo se las gastaba el técnico portugués en su etapa en el Benfica.

El jugador desveló a los medios portugueses que la decisión de Mou no le gustó demasiado y no corrió mucho. "No me gustó porque yo ya tenía un nombre en el Benfica. Corrí despacio e incluso me paré".

Poco después, Mourinho dejó a Maniche fuera de la siguiente lista de convocados para el partido correspondiente del Benfica. El técnico le preguntó al jugador si sabía el motivo por el que no iba convocado: "Por la dura entrada del otro día", le dijo Maniche.

"Así no puedes jugar"

Pero no fue así: "Te equivocas. Estás mal físicamente porque sólo has dado dos vueltas al campo. Así no puedes jugar", le contestó Mourinho. Maniche también explicó que acabaron arreglando la situación con otra charla y acabó siendo imprescindible en su equipo.

Mourinho incluso le acabó fichando en su etapa en el Oporto, donde ganaron la Champions en 2004. Hasta el día, mantienen buena relación, pero Maniche quiso desvelar la curiosa anécdota que le costó un castigo del portugués.