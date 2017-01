Luis Enrique: "Para renovar a Messi hay que tener tranquilidad, las pautas las marcan él y el club"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha apuntado hoy que para renovar a la estrella del equipo, el argentino Lionel Messi, "hay que tener mucha tranquilidad" y que "las pautas las marcan Leo y el club". Luis Enrique ha asegurado que no va "a entrar en el juego" de declaraciones en torno al futuro del delantero, las últimas, las que ha hecho el director de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Pere Gratacós, quien ha apuntado que "sin los demás compañeros, Messi no sería tan buen jugador".

"He escuchado todas las declaraciones (de Gratacós) y ha dicho que Messi es el mejor. Con eso me quedo. El club se ha pronunciado claramente sobre la renovación de Leo Messi y nada más, no voy a entrar en este juego de sacar punta a todo", ha manifestado el técnico asturiano. Luis Enrique ha vuelto luego a referirse a Messi, pero para destacar su efectividad en el lanzamiento de faltas. La que le hizo el Athletic Club fue la 26ª con el Barça, batiendo así el récord de Ronald Koeman, que logró 25 con el conjunto azulgrana.

"El lanzamiento de faltas no es una de las facetas que se entrenen, pero Leo no lo necesita. Es una más de su repertorio. ¿Lo del récord? No creo que Leo esté muy preocupado porque los ha batido todos. Creo que no le queda ninguno", ha destacado. El entrenador del Barcelona también se ha deshecho en elogios hacia el uruguayo Luis Suárez, que en la Copa del Rey anotó su gol número 100 con el conjunto azulgrana. "Y eso que al principio se hablaba de sobrepeso, de que no marcaba goles... ¡100 en 120 partidos, madre mía, qué barbaridad!", ha exclamado, antes de ironizar sobre esa estadística.

"Hay algunos que ni sumando los entrenamientos, ni sin porteros. Eso demuestra que los que en su momento decidimos apostar por Luis Suárez, no nos hemos equivocado", ha afirmado. Sobre el partido de Liga que mañana le enfrentará al Las Palmas, Luis Enrique ha destacado que el equipo que dirige Quique Setién "es uno de los que tiene una filosofía parecida" a la del Barça.

"Es uno de los equipo más divertidos para ver como aficionado, pero para el entrenador contrario evidentemente no, por la dificultad que tiene quitarles el balón", ha señalado. Para Luis Enrique, el encuentro de mañana "es importante para empezar en casa una buena racha", pues el equipo se ha dejado ya, en lo que va de Liga, 9 puntos en el Camp Nou.

La Copa: "Anoeta no es el campo en el que más suerte hemos tenido"

También se ha referido el técnico del conjunto azulgrana al emparejamiento de cuartos de final de Copa con la Real Sociedad: "Anoeta no es el campo en el que más suerte hemos tenido, es una evidencia, y yo como entrenador todavía no he ganado allí. Así que la primera victoria allí cada día está más cerca. Será una eliminatoria apasionante, pero será distinto a la Liga".

Al final de su comparecencia, Luis Enrique ha sido cuestionado por la posibilidad de reforzarse en el mercado de invierno, y el asturiano ha sorprendido con su respuesta. "¿Para qué he de cerrarme puertas? Hasta el último día, esa posibilidad está abierta", ha finalizado.