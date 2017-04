Luis Enrique: "Podemos remontar ante la Juventus, está más fácil que contra el PSG"

Luis Enrique quiso defenderse de la derrota sufrida ante la Juventus . Cree que no se equivocó "en nada tácticamente" y que "se puede remontar": "Está más fácil que la del PSG ".

"El objetivo es ganar los 3 puntos aunque no haya el mejor ambiente"

"Los toques de atención a los jugadores los doy a la cara y quiero que sea recíproco"

"En el partido de Turín no me equivoqué en nada tácticamente"

"Sería muy fácil decir que no, es como lo pienso; que no me equivoqué en nada. Pero soy el máximo responsable"

"Vamos a intentar ser más guerreros que nunca mañana"

"Tomaremos los riesgos que sean necesarios, ya no tenemos nada que perder"

"La suerte es clave, pudimos marcar varios goles en Turín"

"A final de temporada te contesto si tenemos la mejor plantilla"

"No me voy a inventar ahora ningún sistema, utilizo los recursos de mis jugadores"

"No es el peor momento, ya he vivido de estas"

"El duelo de la derrota en París fue más largo, este hemos de pasarlo express"

"Si quieren silbar a los jugadores pueden esperar a final de temporada, ese es mi consejo"

"Mañana vamos a dar la cara, a pelear hasta el final"

"A todos nos duele perder, más en Champions. Pero ya estamos en proceso de mejorar y cambiar"

"Los jugadores sólo tienen en la cabeza la dificultad del partido de mañana"

"Utilizamos más el vídeo de lo habitual en los entrenamientos"

"Se tiende a tomar como trascendental las declaraciones post-partido y sabemos que las cosas cambian rápido"

"Es normal que el culé este cabreado, la derrota escuece. Habrá una parte del campo que mañana nos va a animar"