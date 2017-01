Luis Enrique: "El Betis ha merecido más, me voy con la sensación de ganar un punto"

Luis Enrique, entrenador del Barça, ha afirmado que su equipo no ha estado "a su nivel" ante el Betis, y ha restado importancia al error del colegiado, al no dar como gol un balón que entró un metro en la portería de Adán: "Necesitan ayuda".

El técnico del Barcelona, Luis Enrique Martínez, afirmó tras empatar 1-1 en el campo del Real Betis que su equipo no ha estado a "su nivel ni de lejos" y que se va "con la sensación de haber ganado un punto" al reconocer que el equipo bético "ha merecido más".

En la sala de prensa del Benito Villamarín, el entrenador azulgrana consideró, sin embargo, que "es una lástima" no haber podido pasar del empate "por la buena dinámica" de resultados que llevaba su equipo, "pero esto es fútbol y hay que demostrar que eres mejor en el campo", algo que admitió que hoy no han hecho.

El técnico asturiano no quiso poner como excusa del empate el 'gol fantasma' no concedido a su equipo, en un remate de Aleix Vidal en el que el bético Aïssa Mandi sacó el balón cuando ya había entrado, y reiteró su postura de utilizar la tecnología en el fútbol para "ayudar a los árbitros". "En la primera parte no hemos sufrido, excepto en dos o tres transiciones del rival, pero es cierto que, salvo un par de ellas, no hemos generado ocasiones de peligro. El partido estaba ahí, sin ser nosotros demasiado precisos", explicó Luis Enrique.

En la segunda, y tal como esperaban, añadió, el Betis ha "presionado más arriba" y el Barça ha generado "muy pocas salidas de balón efectivas", además de no haber estado "precisos" ante un rival que subrayó que, hasta que marcó en el 75, hizo "unos treinta minutos muy buenos" y fue "muy superior".

Tras el 1-0, el técnico azulgrana indicó que el Betis "se echó un poco atrás" y que él decidió hacer "cambios para tener más el balón" y más llegadas, y aunque al final lograron empatar, no ocultó que no jugaron "bien" y que vio "muchas imprecisiones" en su equipo, en jugadores que, además, "es difícil que sean imprecisos". "Hemos estado un poco lentos y ellos han jugado bien. Nosotros no hemos estado a nuestro nivel ni de lejos y ante esa circunstancia el rival se va creciendo y tú te haces más pequeño, pero no tengo nada que objetar a esa segunda parte", comentó.

Sobre la lucha por el título, Luis Enrique restó importancia a la incidencia que pueda tener este empate, pues argumentó que "quedan muchísimas jornadas de Liga" y que éste "es el torneo de la regularidad y no hay nadie que gane todos partidos". En este sentido, añadió que no está "pendiente" de quién tiene ahora más o menos opciones en esa pugna por el título, ya que "quedan partidos y ganará la Liga el mejor, el más regular".