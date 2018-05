Lorenzo Sanz reconoce que defraudó casi seis millones a Hacienda y se enfrenta a cinco años de cárcel

Lorenzo Sanz ex presidente del Real Madrid / Efe

El expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz ha reconocido este lunes que defraudó casi seis millones de euros a Hacienda relativos al Impuesto sobre la Renta de los ejercicios 2008 y 2009, tras reconocer los hechos y a la espera de acuerdo con la Fiscalía.

Así lo ha admitido ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio que ha arrancado contra el empresario por dos delitos contra la Hacienda Pública. La vista oral continuará el próximo 27 de junio al aportar su abogado nueva documentación.

En su declaración, Lorenzo Sanz ha reconocido los hechos por los que se le acusan, según fuentes jurídicas. A pesar de ser una audiencia pública, no se ha dejado pasar a los periodistas a la Sala. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el acusado ha solicitado a la Sala que no dejará entrar a los periodistas que querían cubrir la información, siendo admitido por el presidenta de esta sección.

El abogado del expresidente del Real Madrid ha explicado que solo se ha desarrollado una parte, y que ha quedado el juicio pendiente de señalamiento para la pruebas.

Según el fiscal, el procesado ocultó en las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los años referidos (a las que se acogió a la modalidad de tributación conjunta junto a su esposa) cuantiosas rentas, sujetas y no exentas del IRPF, por importe de 5.968.975,5 euros.

Esta cantidad, según la Fiscalía, debió ser declarada en esos años, cosa que "de forma intencionada no hizo el acusado para obtener así un beneficio fiscal ilícito y dejar de ingresar 969.437,08 euros en el ejercicio de 2008 y 275.386,26 euros en el de 2009".

Además de la solicitud de prisión, la Fiscalía reclama una multa de 2.907.000 euros por el ejercicio del año 2008 y otra de 550.000 euros por la del 2009, además de indemnizar a la Hacienda Pública en 1.224.823,34 euros. En total, ha de pagar 4.681.823 euros.

Para la Fiscalía no ha quedado acreditado que la cónyuge del procesado conociese el propósito defraudador del acusado, participase u ostentase capacidad decisoria en la confección y presentación de las referidas declaraciones.

No obstante, en tanto que casada en régimen de sociedad de gananciales con el acusado y no constando ninguna otra fuente de ingresos, "se benefició de las cantidades dejadas de ingresar por éste al erario público, aplicando las mismas al sostenimiento de los gastos derivados de la unidad familiar.

Por lo tanto, y respecto de la esposa del acusado, María Luz D. M. se abre también juicio oral en concepto de partícipe a título lucrativo y de ser considerada culpable deberá indemnizar a la Hacienda Pública en el 50 por ciento de la cuota defraudada, esto es, en 622.411,67 euros.

En concreto, el Ministerio Público describe tres actuaciones contra el expresidente de Real Madrid. En la primera acusa a Sanz de no haber declarado al fisco los rendimientos de trabajo fruto de los ingresos obtenidos por la entidad NUADA S.A., de la que era administrador solidario, y por la cesión "gratuita" de un inmueble de dicha sociedad al acusado y a su esposa que, en realidad, constituía su residencia habitual.

Los ingresos obtenidos y no declarados durante 2008 y 2009 ascienden a 465.371,26 euros. La segunda se refiere a las ganancias de patrimonio no declaradas obtenidas de la transmisión en 2008 de 83 participaciones que tenían Sanz y su esposa de la entidad francesa PARADISO SR y de la transmisión en 2009 de una vivienda en Marbella propiedad de María Luz Durán, su mujer.

Los ingresos obtenidos en ambas operaciones y no declarados fueron de más de cinco millones de euros (5.252.604,31). La tercera operación fraudulenta se refiere a unos ingresos no declarados de 251.000 euros, Esta cantidad de dinero, según la Fiscalía, fue ingresas en las cuentas bancarias del matrimonio mediante transferencias y cheques bancarios "cuyo origen no se ha justificado ni se ha acreditado por la Agencia Tributarias que respondan a disposiciones monetarias u operaciones mercantiles".