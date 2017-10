Lete: "El papel de Piqué en la Selección es una responsabilidad de la RFEF"

El secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, dijo sobre las declaraciones del jugador Gerard Piqué, respecto a su futuro en la selección y lo ocurrido el domingo en Cataluña, que respeta su "libertad de expresión" y que su "papel en la selección es una responsabilidad de la Federación de Fútbol".

"Respetamos la libertad de expresión de todo el mundo, también de Piqué", aseguró Lete, que, en relación con las palabras del central barcelonista en las que éste puso su continuidad en el equipo español a disposición del seleccionador (Julen Lopetegui) y de los miembros de la RFEF, indicó que eso es una competencia de la Federación "y ella tendrá que decidir lo que considere conveniente".

En una charla-coloquio denominada "Luces y sombras del deporte español" en la Diputación de Málaga, donde se presentó la nueva Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, el secretario de Estado para el Deporte también fue cuestionado por las críticas de Piqué a la actuación del Gobierno y de su presidente, Mariano Rajoy. "Tenemos que rechazar cualquier ataque al Gobierno y a los cuerpos de seguridad, que lo único que hacen es velar por los derechos de todos, empezando por los catalanes", afirmó.

Respecto a la decisión del Barcelona de jugar a puerta cerrada su partido ante Las Palmas, el máximo dirigente del deporte español dijo que no son "partidarios de mezclar política con deporte", pues ello "tiene algunos riesgos, como instrumentalizar el deporte a favor de la política", con lo que no pueden "estar de acuerdo".

Lete también abordó el asunto de la cesión de jugadores que disputan la Euroliga de baloncesto a las distintas selecciones para disputar encuentros internacionales y manifestó que "las ventanas están demostrando que no son una buena estrategia para el baloncesto español". "Se ha decidido que se haga como en el fútbol, pero con una diferencia, porque en el fútbol es la UEFA la que tiene selecciones y clubes, y aquí está la Euroliga y la FIBA", subrayó.

Con todo, el secretario de Estado para el Deporte consideró que no deben "centrar el problema en la Euroliga", ya que el problema es que "las ventanas para Europa, para España, suponen que el 80 por ciento de la selección no va a poder venir a jugar porque son NBA". "Hoy tenemos diez jugadores en la NBA, no es la época de Fernando Martín", puntualizó este dirigente, para quien éste "no es solo un problema" de España, ya que, por ejemplo, Francia tiene a doce jugadores en la liga norteamericana.

Sobre el nuevo modelo de competición aprobado por la Asamblea de la ACB, para reducir a dieciséis equipos la Liga Endesa a partir de 2019, Lete dijo que "no difiere en esencia de lo que la Federación defendió este verano" y que siempre asumieron que este acuerdo era para "ganar todos", pero dijo que "hay que ceder un poquito todos".