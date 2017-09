La 'lesión' de Marcelino celebrando el gol de Zaza: le dio un tirón en el muslo

EL TÉCNICO SUFRIÓ UN TIRÓN EN EL MUSLO

Marcelino, técnico del Valencia, se 'lesionó' celebrando el tercer gol de Zaza en los últimos minutos del partido. "Mientras me lesione yo... Me pegó un tirón que no veas. Son situaciones que debo de controlarme. Estoy un poco cojo, la verdad. Intentaré evitar situaciones similares en un futuro”, dijo el técnico.