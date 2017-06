Leo Messi: "Cristiano se supera año tras año y por eso es uno de los mejores del mundo"

El delantero argentino explica que su rivalidad co n Cristiano es más algo "armado por la prensa que por nosotros". Respecto a su renovación con el Barcelona , Messi asegura que "me gustaría terminar mi carrera en Barcelona y bueno, veremos".

"SIN TRABAJO, NO PUEDES CONSEGUIR LOS OBJETIVOS"

Leo Messi ha hablado en una entrevista para la ESPN en China y en la misma ha eolgiado a Cristianoa Ronaldo del que asegura que "se supera cada año".

"Cristiano Ronaldo es un grandísimo jugador que tiene muchísimas cualidades y que año tras año se supera. Por eso es uno de los mejores del mundo", explicó Messi.

Respecto a al duelo que mantienen desde hace años, Messi aseguró que es "algo más armado por la prensa que por nosotros".

"Cada uno intenta hacer lo mejor posible y dar lo mejor, nada más. A lo que se habla desde fuera no le doy mucha importancia", indicó el rosarino.

Leo Messi también aseguró que le gustaría acabar su carrera en el Barcelona: "Siempre soñé y siempre quise. Me gustaría terminar mi carrera en Barcelona y bueno, veremos".

El argentino dejó una interesante reflexión acerca de las claves para poder triunfar en el mundo del fútbol.

"Tuve la suerte de que Dios me dio el talento, pero luego lo que marca es el trabajo. Si no tienes trabajo, no puedes conseguir objetivos que tienes. Es más importante el trabajo que talento", aseguró Messi.